Musica in lutto, il famoso cantante muore sul palco: fan sconvolti (Di lunedì 13 marzo 2023) Il cantante è morto durante un concerto a soli 28 anni. Sul web circola un video che fa vedere il momento fatidico: il musicista è crollato durante la sua esibizione. La sua morte è stata confermata dalla famiglia, che ha condiviso un tributo sui social media. (Continua dopo le foto) Leggi anche: "Verissimo", Paola Caruso in lacrime: il terribile annuncio sulla malattia del figlio Leggi anche: "GF Vip 7", Edoardo Donnamaria preoccupa i fan: è in ospedale Costa Titch è morto durante un suo concerto: aveva soli 28 anni Il ragazzo è noto nel mondo della Musica dal 2021 quando il suo brano "Big Flexa" diventò virale su TikTok. A soli 28 anni, Costa Titch si è spento durante un'esibizione. "La morte ha tragicamente bussato alla nostra porta. Derubandoci del nostro amato figlio, fratello e nipote, Constantinos Tsobanoglou (28), che il Sudafrica ...

