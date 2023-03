Musetti si sfoga sui social: «Basta insulti e minacce ai familiari» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tennista italiano, Musetti è stato vittima di diversi attacchi sui social in seguito all’eliminazione dagli Indian Wells contro Mannarino. Dopo un solo match vinto nei tre tornei sulla terra battuta in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago) è iniziato un momento no per il vincitore dell’ultimo Atp di Napoli. L’italiano ha perso ai quarti di finale nell’Atp di Buenos Aires contro Varillas mentre a Rio de Janiero e Santiago è uscito rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi di finale con un solo incontro vinto. Musetti si è sfogato sui social tramite una storia Instagram e un post su Twitter dove ha spiegato tutto il suo malumore indignandosi degli insulti che gli haters hanno rivolto alla sua famiglia: «Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tennista italiano,è stato vittima di diversi attacchi suiin seguito all’eliminazione dagli Indian Wells contro Mannarino. Dopo un solo match vinto nei tre tornei sulla terra battuta in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago) è iniziato un momento no per il vincitore dell’ultimo Atp di Napoli. L’italiano ha perso ai quarti di finale nell’Atp di Buenos Aires contro Varillas mentre a Rio de Janiero e Santiago è uscito rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi di finale con un solo incontro vinto.si èto suitramite una storia Instagram e un post su Twitter dove ha spiegato tutto il suo malumore indignandosi degliche gli haters hanno rivolto alla sua famiglia: «Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Musetti si sfoga sui social: «Basta insulti e minacce ai familiari» Lo sfogo sui social: «Siamo tennisti professi… - infoitsport : Tennis, Lorenzo Musetti si sfoga sui social: 'Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta' - infoitsport : Musetti non ne può più e si sfoga duramente sui social: “Insulti e minacce alla mia famiglia” - infoitsport : Lorenzo Musetti si sfoga sui social: 'Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta' - infoitsport : Tennis, Musetti si sfoga: 'Basta insulti social contro me e la mia famiglia' -