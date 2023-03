Musetti | lo sfogo sui social | Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #Musetti non ci sta Il duro sfogo dopo le minacce - napolista : #Musetti si sfoga sui social: «Basta insulti e minacce ai familiari» Lo sfogo sui social: «Siamo tennisti professi… - infoitsport : Lo sfogo di Musetti: 'Basta insulti e minacce ai familiari'. E limita i commenti social - infoitsport : Musetti, sfogo social dopo il ko a Indian Wells: “Non è corretto” - infoitsport : Tennis, lo sfogo Musetti sui social: “Basta insulti e minacce” -

Losui social: "Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti" Italyís Lorenzoserves during the ..., losu Instagram " Penso che non sia sano e corretto ricevere dopo una sconfitta tanti insulti e minacce gratuiti sulle famiglia o sulla persone che ami davvero. Siamo tennisti ...E' questo l'inizio dellodi Lorenzo, che ha spiegato la decisione di limitare i commenti ai suoi post social dopo aver ricevuto una serie di insulti in seguito alla sua eliminazione da ...

Musetti, sfogo social dopo il ko a Indian Wells: “Non è corretto” Tuttosport

Sinner e Mannarino giocheranno per un posto agli ottavi di Indian Wells. Dove vedere il match in diretta tv e streaming. Tutto pronto per la sfida di sedicesimi di finale… Leggi ...Dopo l'elminazione al primo turno di Indian Wells Lorenzo Musetti è stato insultato e minacciato: il duro sfogo sui social del tennista italiano ...