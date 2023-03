Murgia: “Ho scritto a Donnamaria ma non mi ha risposto”, lui va in ospedale (Di lunedì 13 marzo 2023) Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria ora sono entrambi fuori la Casa del Grande Fratello Vip dopo lo scandalo del Van-Gate. I due, però, non hanno ancora avuto modo di vedersi: quando lui è stato squalificato lei non era presente in studio nel parterre degli eliminati. L’attrice di Tutti Pazzi Per Amore, intervistata nel programma radiofonico Turchesando, ha confessato però che oltre a non averlo visto non ha ancora avuto modo di sentirlo. “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”. Murgia: “Io e ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 marzo 2023) Nicoleed Edoardoora sono entrambi fuori la Casa del Grande Fratello Vip dopo lo scandalo del Van-Gate. I due, però, non hanno ancora avuto modo di vedersi: quando lui è stato squalificato lei non era presente in studio nel parterre degli eliminati. L’attrice di Tutti Pazzi Per Amore, intervistata nel programma radiofonico Turchesando, ha confessato però che oltre a non averlo visto non ha ancora avuto modo di sentirlo. “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”.: “Io e ...

