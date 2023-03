Municipio X | Ferrara e Ieva M5S | “Rimossa la bike line di Via dei Pescatori | ciclisti in subbuglio”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Riceviamo continue segnalazioni da parte diindignati, usi a percorrere Via deiad Ostia. Protestano per la decisione presa dall’attuale amministrazione di rimuovere dalla strada la, laa segnaletica che separa la corsia percorsa daida quella propria delle auto e moto. Effettivamente laè preziosa per l’incolumità e la tranquillità di coloro che utilizzano la bici e per questo motivo è stata prevista e realizzata, a conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale finanziati ed appaltati dalla scorsa amministrazione M5S. Sapevamo che Via deinecessitava di manutenzione straordinaria ma quest’ultima comprende anche la conservazione della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Municipio X, Ferrara, Ieva (#M5s): “Via la bike line, ciclisti in subbuglio”. - -

...ad iscriversi alla Facoltà di Scienze dei Beni Culturali e Ambientali dell'Università di, ... che mia mamma avrebbe certamente realizzato e che soltanto quegli spari indel 2 luglio ...08 - 03 - 2023 / Giorno per giorno Il Consiglio comunale disi riunirà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023 alle 15 nella sala consiliare di piazza2. Il calendario della riunione è stato definito dalla ...Chiamate a collaborare le forze dell'ordine, in primis i Carabinieri, rappresentati in... Diagrammi e Oltre la strada. "Rappresenta - come ha spiegato in conferenza stampa il sindaco ...

Giornata Nazionale del Braille: in Municipio a Ferrara un seminario ... CronacaComune

“Riceviamo continue segnalazioni da parte di ciclisti indignati, usi a percorrere Via dei Pescatori ad Ostia. Protestano per la decisione presa dall’attuale amministrazione di rimuovere dalla strada l ...Laura Prati era iscritta a Ferrara quando fu colpita in municipio. Il Capo dello Stato sarà nell’Ateneo e il figlio gli ha chiesto realizzare il sogno della madre Il grande desiderio di un figlio, ...