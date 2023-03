Multa salatissima per chi lascia la macchina aperta: il Codice della Strada parla chiaro (Di lunedì 13 marzo 2023) Non tutti conoscono l’articolo 158 del Codice della Strada e la cosa potrebbe portare a ricevere multe salatissime, proprio come sta accadendo in questi giorni in Italia. La legge non ammette ignoranza. E purtroppo, in questo caso, le conseguenze toccate in sorte ad un automobilista di Fermo che, senza saperlo, ha infranto uno degli articoli del Codice della Strada, sono state tanto impreviste quanto anche discretamente salate. Fonte: Pixabay – GranTennisToscana.itL’infrazione é stata descritta dai vigili urbani, sul modulo della Multa lasciato sul parabrezza dell’autovettura, in questo modo: “Il proprietario effettuava la sosta del veicolo senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e ad impedire l’uso del veicolo ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 13 marzo 2023) Non tutti conoscono l’articolo 158 dele la cosa potrebbe portare a ricevere multe salatissime, proprio come sta accadendo in questi giorni in Italia. La legge non ammette ignoranza. E purtroppo, in questo caso, le conseguenze toccate in sorte ad un automobilista di Fermo che, senza saperlo, ha infranto uno degli articoli del, sono state tanto impreviste quanto anche discretamente salate. Fonte: Pixabay – GranTennisToscana.itL’infrazione é stata descritta dai vigili urbani, sul moduloto sul parabrezza dell’autovettura, in questo modo: “Il proprietario effettuava la sosta del veicolo senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e ad impedire l’uso del veicolo ...

