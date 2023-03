Mozambico | colpisce per la seconda volta Freddy | il ciclone tropicale più longevo della storia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Iltorna a far parlare di sé, tra danni registrati e record superati. Ora è arrivato inper laè diventato ilpiù, non solo per l’emisfero sud, ma per gli oceani di tutto il Pianeta. Si tratta delpiù energetico mai registrato sul ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meteogiornaleit : METEO: gran freddo in Nord Europa. Freddy colpisce il Mozambico -

Il ciclone Freddyillasciando dietro di se' una scia di distruzione. Forti piogge e venti intensi abbattono alberi e pali dell'elettricita' nella citta' di Quelimane, mentre il ciclone tropicale ...... soprattutto dai paesi in guerra come l' Ucraina , il nord, la Siria , la Repubblica ... La cosa chenei testi dei bambini è che non c'è l'odio per il nemico ma soprattutto per la ...... tra l'altro, sostengono che le precipitazioni sempre più irregolari e la siccità che... per garantire un potere competitivo e meno costoso per ile la regione", come afferma AfDB in ...

Mozambico, il ciclone Freddy colpisce il Paese per la seconda volta Tag24

Il ciclone Freddy colpisce il Mozambico lasciando dietro di se' una scia di distruzione. Forti piogge e venti intensi abbattono alberi e pali ...Di fronte all’avanzare dell’emergenza in 11 Stati dell’Africa orientale e meridionale – con Malawi e Mozambico come Paesi più colpiti – l’Unicef lancia ...