MOVIOLA – Milan-Salernitana | doppia rissa furibonda nel recupero | assistente finisce nel mischione

(Di lunedì 13 marzo 2023), anzi, neldi. Succede di tutto al 94? della sfida che chiude la ventiseiesima giornata, c’è Sambia chegiù e trattiene la palla con le mani. La cosa non fa piacere a Florenzi e ad altri rossoneri e si scatena il, che coinvolge anche unarbitrale, il numero uno di La Penna, che cerca di fare da paciere e rischia di finire a terra. La calma sembra essere tornata sul campo quando nuovamente si accende una mischia, protagonista stavolta Theo Hernandez con Dia. Quest’ultimo viene ammonito, gestione un po’ passiva dell’arbitro. SportFace.

Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live A San Siro,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...... giornata di Serie A: arbitra Federico La Penna della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da- SALERNITANA Lunedì 13/03 h. 20.45 Arbitro : La Penna Assistenti : ...Caso dial 70 di- Salernitana, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al centro del focus dell'arbitro c'è un duello in area tra Bradaric e Bennacer. L'arbitro La Penna ha ...

MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Salernitana Il Milanista

Al 70’, sull’1-1, l’arbitro La Penna prima assegna la massima punizione. Poi viene richiamato al monitor e lo cancella ...L'arbitro concede il rigore per poi tornare sui suoi passi dopo l'on-field review: niente penalty per i rossoneri.