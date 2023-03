Mourinho squalificato, ecco le motivazioni dei giudici: “Nessun riscontro” (Di lunedì 13 marzo 2023) L’atteggiamento di José Mourinho è “da stigmatizzare“, scrivono i giudici, “non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione”. Così la corte sportiva d’appello spiega perché lo stesso collegio ha rigettato il ricorso della Roma per le due giornate di squalifica inflitte al tecnico giallorosso dopo l’espulsione di Cremona. Nelle motivazioni della sanzione si legge che non c’è “alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata”. La ragione è la seguente: “Le dichiarazioni rese dall’allenatore della Roma, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti”. In altre parole: non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) L’atteggiamento di Joséè “da stigmatizzare“, scrivono i, “non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione”. Così la corte sportiva d’appello spiega perché lo stesso collegio ha rigettato il ricorso della Roma per le due giornate di squalifica inflitte al tecnico giallorosso dopo l’espulsione di Cremona. Nelledella sanzione si legge che non c’è “alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata”. La ragione è la seguente: “Le dichiarazioni rese dall’allenatore della Roma, non avendo trovato in questa sede adeguato, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti”. In altre parole: non è ...

