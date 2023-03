Mourinho ha detto a Serra nello spogliatoio: «Non sei un uomo» (la Corte d’Appello) (Di lunedì 13 marzo 2023) La Corte d’Appello ha pubblicato le motivazioni dietro alla conferma della squalifica dell’allenatore della Roma. Mourinho era stato squalificato dopo l’acceso diverbio avuto con il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso. Dopo la conferma delle due giornate di squalifica, di seguito alcuni estratti del comunicato della Corte d’Appello che spiega il perché della squalifica: “Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Laha pubblicato le motivazioni dietro alla conferma della squalifica dell’allenatore della Roma.era stato squalificato dopo l’acceso diverbio avuto con il quartodurante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso. Dopo la conferma delle due giornate di squalifica, di seguito alcuni estratti del comunicato dellache spiega il perché della squalifica: “Tutto quanto raccolto non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig.– la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa, sia da ...

