Mourinho e la squalifica | le motivazioni del ricorso respinto

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023), dopo accaduto tra lui e il quarto ufficiale Serra a bordocampo nel corso di Cremonese-Roma, ha ricevuto ledelladi due giornate. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC, come noto da sabato, haile confermato lo stop (vedi articolo).? La Corte Sportiva d’Appello della FIGC rende note leper cui non è stato accolto ildi José. Ossia quanto ha fatto arrabbiare molto il tecnico e la Roma. Il comunicato ufficiale sulla conferma delladi due giornate: ”Non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare. Non ...