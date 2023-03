MotoGP | gioia Pecco Bagnaia | è appena successo

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 13 marzo 2023): il pilota della due ruote continua ad essere un top della pista. Ecco che cosa è. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Ducati sta continuando ad ottenere successi importanti settimana dopo settimana. Anche negli ultimi test in Portogallo, la moto italiana ha chiuso nel migliore dei modi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.