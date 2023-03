MotoGP, a Portimao tanto lavoro sulle Sprint Race: Bagnaia punto di riferimento, Quartararo e Marquez in scia (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Mondiale MotoGP 2023 prenderà il via nel weekend del 24-26 marzo prossimi con il Gran Premio del Portogallo. Il tracciato di Portimao, quindi, vedrà alzare il sipario sulla nuova annata della classe regina, proprio laddove nello scorso fine settimana abbiamo assistito alla due-giorni di test pre-stagionali che hanno chiuso il lungo percorso di avvicinamento al campionato vero e proprio. Uno dei più attesi di sempre. Per quale motivo ci spingiamo in una definizione simile? Gli aspetti sono due: da un lato vedremo una grandissima battaglia tra tante scuderie e altrettanti piloti pronti per puntare concretamente al titolo. Dall’altro siamo ad un vero e proprio “Anno Zero”, sotto forma dell’inserimento delle Sprint Race (in ogni weekend di gara) che andranno a rivoluzionare il format della tre-giorni e, soprattutto, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Mondiale2023 prenderà il via nel weekend del 24-26 marzo prossimi con il Gran Premio del Portogallo. Il tracciato di, quindi, vedrà alzare il sipario sulla nuova annata della classe regina, proprio laddove nello scorso fine settimana abbiamo assistito alla due-giorni di test pre-stagionali che hanno chiuso il lungo percorso di avvicinamento al campionato vero e proprio. Uno dei più attesi di sempre. Per quale motivo ci spingiamo in una definizione simile? Gli aspetti sono due: da un lato vedremo una grandissima battaglia tra tante scuderie e altrettanti piloti pronti per puntare concretamente al titolo. Dall’altro siamo ad un vero e proprio “Anno Zero”, sotto forma dell’inserimento delle(in ogni weekend di gara) che andranno a rivoluzionare il format della tre-giorni e, soprattutto, ...

