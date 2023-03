Mosca, estensione accordo sul grano solo per 60 giorni (Di lunedì 13 marzo 2023) Mosca è favorevole a prolungare l'accordo per l'esportazione del grano dai porti ucraini sul Mar Nero ma "solo per 60 giorni". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Vershinin, che ha guidato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023)è favorevole a prolungare l'per l'esportazione deldai porti ucraini sul Mar Nero ma "per 60". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Vershinin, che ha guidato la ...

