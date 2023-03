Morto Dick Fosbury: l’ex atleta inventò lo stile di salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ Morto oggi, 13 marzo 2023, Dick Fosbury. l’ex atleta aveva 76 anni e durante la sua carriera ha caratterizzato il proprio sport. Ha praticamente inventato uno stile nell’atletica leggera. A lui si deve l’innovazione del “Fosbury Flop”, lo stile di salto con il quale vinse la medaglia d’oro a Città del Messico nel 1968. Fino ad allora o saltatori in alto praticavano lo stile ventrale, Fosbury lo ribaltò nel vero senso della parola, scavalcando l’asticella con il corpo all’indietro e ricadendo sulla schiena. Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) E’oggi, 13 marzo 2023,aveva 76 anni e durante la sua carriera ha caratterizzato il proprio sport. Ha praticamente inventato unonell’atletica leggera. A lui si deve l’innovazione del “Flop”, lodicon il quale vinse la medaglia d’oro a Città del Messico nel 1968. Fino ad allora o saltatori inpraticavano loventrale,lo ribaltò nel vero senso della parola, scavalcando l’asticella con il corpo all’indietro e ricadendo sulla schiena.

Addio a Dick Fosbury, l'inventore del "salto in alto dorsale" E' morto oggi a 76 anni Dick Fosbury. A lui si deve l'innovazione del "Fosbury Flop", la tecnica - ormai universalmente impiegata - con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'...