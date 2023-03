Morto Dick Fosbury | l’atleta che rivoluzionò il salto in alto

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Il mondo dell’atletica piange la scomparsa di, campione diinnegli anni ’60 e ’70oggi all’età di 76 anni. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l’innovativa ‘Flop’, la tecnica con la qualescavalca l’asticella rovesciando il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

