Morto Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) Il mondo dell'atletica piange la morte all'età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro ...

