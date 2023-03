Morto Dick Fosbury, 'inventore' del salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Si è spento a Portland a 76 anni Richard Douglas Fosbury, detto Dick, ex saltatore americano, che aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Città del Messico 1968. A darne notizia su instagram Ray Schulte, suo ex manager. Fosbury, che aveva un linfoma, è Morto nel sonno ieri mattina. Fosbury è passato alla storia per il 'Fosbury Flop', la tecnica con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo sulla schiena (da cui la definizione di 'salto dorsale'). Con questa tecnica rivoluzionaria, nel 1968 Fosbury si impose dapprima all'attenzione nazionale, vincendo il campionato NCAA e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici, e successivamente alla ribalta mondiale vincendo la medaglia d'oro di ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - Si è spento a Portland a 76 anni Richard Douglas, detto, ex saltatore americano, che aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Città del Messico 1968. A darne notizia su instagram Ray Schulte, suo ex manager., che aveva un linfoma, ènel sonno ieri mattina.è passato alla storia per il 'Flop', la tecnica con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo sulla schiena (da cui la definizione di 'dorsale'). Con questa tecnica rivoluzionaria, nel 1968si impose dapprima all'attenzione nazionale, vincendo il campionato NCAA e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici, e successivamente alla ribalta mondiale vincendo la medaglia d'oro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È morto Dick Fosbury, che cambiò il salto in alto - Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 76 anni Dick Fosbury, campione olimpico nel 1968, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto… - Eurosport_IT : Un gesto che ha rivoluzionato uno sport. A 76 anni è scomparso Dick Fosbury ?? - GiovannaDiTroia : RT @in_this_posto: È morto Dick Fosbury, visionario inventore dello stile di salto in alto. Rivoluzionò completamente la sua specialità, vi… - enrico_sterza : inarcando la schiena il baricentro si sposta fuori dal corpo. con questo stile il corpo passa sopra l’asta ma il ba… -