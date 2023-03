Morta Clelia Bendandi | il ricordo di Federica Gentile su Instagram

(Di lunedì 13 marzo 2023) La sua voce rimarrà nel cuore e nella mente di migliaia e migliaia di ascoltatori., un mito per la radiofonia italiana, è andata via per sempre. E'nella tarda serata nella sua casa romana nel quartiere Fleming nel corso di una domenica come tante altre, che solitamente trascorreva con amici, parenti o leggendo libri e giornali al sole tiepido della primavera romana. Ovviamente sempre in compagnia della musica, che non mancava mai nella sua vita. Negli ultimi anni era entrata nella famiglia di RTL 102.5 Best, in onda dalle 13 alle 15 tutti i giorni. Gli aneddoti di una vita vissuta sempre intensamente restano indimenticabili: i viaggi in giro per il mondo, la passione per lo sci, il mare (che amava in modo incondizionato), il ristorante a New York (dove ha vissuto per molti anni) e poi il "barcone" sul Tevere. ...

La radio resta senza voce. Lutto nel mondo della radiofonia per la morte di Clelia Bendandi, storica speaker passata, in quasi 50 anni di carriera, dalle emittenti romane a Radio Rai e ultimamente in forza a Rtl Best.

