Moratti: 'Inter in crisi, Lukaku è lentissimo. E Inzaghi tenga concentrata la squadra' (Di lunedì 13 marzo 2023) Massimo Moratti ama ancora la "sua" Inter e la tiene d'occhio costantemente. La tifa e, quando ritiene che sia il caso, la critica anche duramente. Come fa in un'Intervista a Leggo : "La squadra sta vivendo una crisi. Speriamo che il gruppo sia forte e l'allenatore bravo, ma non arrivano i risultati". E l'ex presidente entra anche nel dettaglio dell'analisi: "Sono ...

