Moratti: 'Inter in crisi e Lukaku è lentissimo. Su Inzaghi ' (Di lunedì 13 marzo 2023) Intervistato da Leggo , l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti ha detto la sua sul momento complesso della squadra nerazzurra sconfitta dallo Spezio in campionato e prossima alla gara di Champions contro il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 13 marzo 2023)vistato da Leggo , l'ex presidente dell'Massimoha detto la sua sul momento complesso della squadra nerazzurra sconfitta dallo Spezio in campionato e prossima alla gara di Champions contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : #Moratti critica i nerazzurri ?????? #inter #portointer - Paolo78475202 : @edoardo18983 Bergomi gioca nell'Inter dal 1980 al 1998. Sorvolo sull'ultimo Fraizzoli Ma Pellegrini da Kalle a B… - LaFibraBianca : RT @sportface2016: #Inter, parla l'ex presidente #Moratti: “Crisi già vista. #Lukaku è lentissimo, #Inzaghi deve dimostrare di saper tenere… - DBanimators : @Paolo78475202 No, ma non diciamolo in giro che l'Inter brucia allenatori e che Moratti non sapeva gestire un'azien… - sportface2016 : #Inter, parla l'ex presidente #Moratti: “Crisi già vista. #Lukaku è lentissimo, #Inzaghi deve dimostrare di saper t… -