Morace: «Inzaghi? Non può far scegliere ai rigoristi! Lukaku…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Morace non condivide quanto accaduto in campo in Spezia-Inter in occasione del primo rigore fallito da Lautaro Martinez (vedi focus). L’allenatrice, nello studio di Rai 2, parla della scelta di Inzaghi fra l’argentino e Lukaku. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”. TUTTO NELLE LORO MANI – Carolina Morace discute sulla scelta di Lautaro Martinez di battere il primo rigore, poi fallito, in Spezia-Inter. Così l’allenatrice, intervenuta nel corso di “La Domenica Sportiva”: «I rigoristi possono essere due e se l’allenatore li nomina entrambi sono loro a doversi mettere d’accordo. L’unica cosa possibile è che Simone Inzaghi abbia deciso così, mettendo tutto nelle loro mani. Ma per me è assurdo che l’allenatore abbia scelto sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez. È chiaro che con quei numeri ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)non condivide quanto accaduto in campo in Spezia-Inter in occasione del primo rigore fallito da Lautaro Martinez (vedi focus). L’allenatrice, nello studio di Rai 2, parla della scelta difra l’argentino e Lukaku. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”. TUTTO NELLE LORO MANI – Carolinadiscute sulla scelta di Lautaro Martinez di battere il primo rigore, poi fallito, in Spezia-Inter. Così l’allenatrice, intervenuta nel corso di “La Domenica Sportiva”: «I rigoristi possono essere due e se l’allenatore li nomina entrambi sono loro a doversi mettere d’accordo. L’unica cosa possibile è che Simoneabbia deciso così, mettendo tutto nelle loro mani. Ma per me è assurdo che l’allenatore abbia scelto sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez. È chiaro che con quei numeri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Morace: «Inzaghi? Non può far scegliere ai rigoristi! Lukaku…» - internewsit : Morace: «Inzaghi? Non può far scegliere ai rigoristi! Lukaku...» - -