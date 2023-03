Monzamania | Palladino non ha ancora deciso il suo futuro | Galliani valuta alternative?

(Di lunedì 13 marzo 2023) Punto pesante per il Monza a Verona. Un pareggio che tiene lontana la squadra del grande ex biancorosso Marco Zaffaroni con la zona Europa che...

, il tecnico più giovane del campionato di serie A, ha le spalle larghe. E' giovane, dicevamo, e ha diritto, anche più di altri, di sbagliare.sa il fatto suo e siamo certi che da ...Era dallo scorso novembre che la squadra di Raffaelenon perdeva una gara. Tutto sommato il ko contro il Milan nel derby del cuore' di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è stata meno ...Commenta per primo 'Abbiamo raggiunto una maturità tale per poter alzare l'asticella'. Ormai non si nasconde più nemmeno Raffaele: il Monza può cominciare a sognare da grande squadra. La squadra brianzola, da quanto il giovane tecnico è subentrato alla settima giornata, viaggia a una media europea. E' anche per questo ...

Punto pesante per il Monza a Verona. Un pareggio che tiene lontana la squadra del grande ex biancorosso Marco Zaffaroni con la zona Europa che resta lì ad una manciata di punti. Lo sviluppo della gara ...Con i tre punti di sabato contro l'Empoli il Monza ha messo una serie ipoteca sulla salvezza in Serie A. Con 14 punti sul terzultimo ...