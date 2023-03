Monza, 16enne muore in una gara clandestina di moto: scontro con un’auto su un vialone (Di lunedì 13 marzo 2023) Stavano correndo una gara clandestina in sella alle loro moto enduro 125 quando un’automobile si è immessa sul viale e in due non sono riusciti a evitarla, schiantandosi contro il cofano. Per uno di loro, Christian Donzello, un 16enne di Monza, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Biassono domenica pomeriggio mentre Donzelli e alcuni suoi amici, tra cui il motociclista 18enne rimasto ferito, stavano gareggiando su viale Friuli. L’auto, una Volskwagen Polo, ha svoltato sulla strada e né Donzelli né il 18enne sono riusciti ad evitarla. Sono stati portati l’uno all’ospedale San Gerardo di Monza, da dove é stato dimesso con sette giorni di prognosi, l’altro al Niguarda di Milano dove è deceduto. Sono numerosi i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Stavano correndo unain sella alle loroenduro 125 quandomobile si è immessa sul viale e in due non sono riusciti a evitarla, schiantandosi contro il cofano. Per uno di loro, Christian Donzello, undi, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Biassono domenica pomeriggio mentre Donzelli e alcuni suoi amici, tra cui ilciclista 18enne rimasto ferito, stavano gareggiando su viale Friuli. L’auto, una Volskwagen Polo, ha svoltato sulla strada e né Donzelli né il 18enne sono riusciti ad evitarla. Sono stati portati l’uno all’ospedale San Gerardo di, da dove é stato dimesso con sette giorni di prognosi, l’altro al Niguarda di Milano dove è deceduto. Sono numerosi i ...

