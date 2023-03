Monza, 16enne morto durante una gara clandestina di moto: lo schianto contro un’auto sul rettilineo – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) È morto durante una gara clandestina Christian Donzello, il 16enne di Monza deceduto per le gravi ferite riportate dopo un incidente in modo ieri pomeriggio, 12 marzo, a Biassono lungo un rettilineo nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, un’auto ha svoltato sulla strada dove si stava svolgendo la corsa proprio mentre gareggiavano Donzello con un altro motociclista di 18 anni. Entrambi non sono riusciti a evitare l’auto. Il 18enne è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. In condizioni più gravi Donzello, portato all’ospedale Niguarda di Milano dove poi è morto. su Open Leggi anche: Milano, l’uomo che ha ucciso un ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) ÈunaChristian Donzello, ildideceduto per le gravi ferite riportate dopo un incidente in modo ieri pomeriggio, 12 marzo, a Biassono lungo unnella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione,ha svoltato sulla strada dove si stava svolgendo la corsa proprio mentre gareggiavano Donzello con un altrociclista di 18 anni. Entrambi non sono riusciti a evitare l’auto. Il 18enne è stato portato all’ospedale San Gerardo di, dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. In condizioni più gravi Donzello, portato all’ospedale Niguarda di Milano dove poi è. su Open Leggi anche: Milano, l’uomo che ha ucciso un ...

