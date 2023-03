Montagna artificiale: neve sparata sul 90% delle piste (Di lunedì 13 marzo 2023) Stiamo vivendo un momento di grande criticità per le montagne: infatti, il 2022 è stato l’anno più caldo e secco in Italia da oltre due secoli e il secondo più caldo in Europa. Purtroppo, non sono ancora visibili cambiamenti significativi in questo inizio di anno e la situazione è talmente grave da rendere difficile distinguere la crisi del turismo invernale da quella della siccità. A causa dei mutamenti climatici, la quantità di neve sulle Alpi e gli Appennini sta diminuendo, con conseguenti impatti negativi sul turismo invernale e la stagione sciistica. Per ovviare alla mancanza di neve naturale, l’Italia si sta affidando sempre di più all’innevamento artificiale. Tuttavia, questa non può essere considerata una soluzione a lungo termine poiché non è sostenibile dal punto di vista ambientale e comporta uno spreco di denaro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Stiamo vivendo un momento di grande criticità per le montagne: infatti, il 2022 è stato l’anno più caldo e secco in Italia da oltre due secoli e il secondo più caldo in Europa. Purtroppo, non sono ancora visibili cambiamenti significativi in questo inizio di anno e la situazione è talmente grave da rendere difficile distinguere la crisi del turismo invernale da quella della siccità. A causa dei mutamenti climatici, la quantità disulle Alpi e gli Appennini sta diminuendo, con conseguenti impatti negativi sul turismo invernale e la stagione sciistica. Per ovviare alla mancanza dinaturale, l’Italia si sta affidando sempre di più all’innevamento. Tuttavia, questa non può essere considerata una soluzione a lungo termine poiché non è sostenibile dal punto di vista ambientale e comporta uno spreco di denaro ...

Neve artificiale e l'ecosostenibilità del turismo invernale in montagna. Secondo Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, la neve artificiale è diventata indispensabile per la ...

"Nevediversa", Legambiente protesta ai Piani d'Artavaggio - sono previsti una seggiovia e un bacino per l'innevamento artificiale, opere destinate a una vita effimera a causa del cambiamento climatico con l'innalzamento delle temperature, specie in montagna...

Mercalli: 'Siccità e caldo: bisogna cambiare modello turistico e tipo di colture' ...ad ampliare i comprensori sciistici e dotarsi di ulteriori impianti di innevamento artificiale ... Ma non si può immaginare la montagna d'inverno senza lo sci. Non serve molta fantasia. Già oggi è così...

LEGAMBIENTE AD ARTAVAGGIO: "NON È PIÙ TEMPO PER NUOVI IMPIANTI"
PIANI DI ARTAVAGGIO – Domenica 12 marzo i circoli di Legambiente Lario Orientale e Lecco hanno aderito alla mobilitazione nazionale Reimagine Winter promossa dal collettivo The Outdoor Manifesto, orga...

"Nevediversa", Legambiente protesta ai Piani d'Artavaggio
Una passeggiata di denuncia degli ambientalisti ai Piani d'Artavaggio. "No ai nuovi impianti a bassa quota e innevamento artificiale. Nuovi parcheggi Si potenzi il trasporto pubblico tra Lecco e Vals...