(Di lunedì 13 marzo 2023) Lukaè un simbolo del calcio europeo, ma pur essendo ormai a fine carriera può anche essere l’uomo in più per la Juve che verrà. Laha bisogno di rinnovare la squadra che verrà nella prossima stagione, con Lukache di sicuro non è un acquisto a lungo termine, ma che con il suo talento permetterebbe a Madama di avere un campionissimo per un anno. LaPresseSi sta ormai parlando da tantissimo tempo di come Lukasia promosso sposo di tante squadre italiane, con l’estate del 2018 che lo voleva a tutti costi all’Inter, ma non se ne fece più nulla. Il suo contratto con il Real Madrid scadrà in questo 2023, con i madrileni che già lo scorso anno glielo hanno rinnovato per un’ulteriore stagione, ma questo ha l’aria davvero di essere la sua ultima stagione. La sensazione è che in Spagna sia ormai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Modric alla Juventus, si può fare? Un precedente fa sperare i tifosi » Juve Dipendenza - asromaliveit1 : ?In Spagna non hanno dubbi: il rinnovo di #Modric in casa #RealMadrid può arrivare anche con l'ingaggio di Jude… - ilbiancio90 : @chluigi64 Perché non si appoggia all'avversario, ma tende a copripre palla allontanandolo, diciamo in via diametra… - ilbiancio90 : @Roby561006681 @juvemyheart Si quel tipo di giocatore, alla didi e modric, secondo me sarebbe sprecato da play bass… - Yuma01875048 : @Sora2648 @Adlinismo_ No ma che frecciatina. comunque non so perché non giochi, io gli vedrei bene un arretramento in campo alla Modric -

Un assist al bacio "". In casa Real Madrid si coccolano il giovane centrocampista francese Tchouameni che evidentemente sta crescendo e imparando i gesti tecnici dai calciatori più esperti. Nel corso della ...... mentre l'Atalanta ha continuato a giocare la sua partita per bloccare il gioco degli azzurri... Visto che Éderson non è propriamente, il suo passaggio non è propriamente perfetto. Poi ...... a riposo precauzionale per un colpocaviglia, e così è Rodrygo che fa il centravanti e non il ... In mezzo Tchouameni con Kroos e

Real Madrid, Modric dona la maglia della finalina Mondiale alla Turchia Calcio in Pillole

Calciomercato Roma, ribaltone in vista per il futuro di Luka Modric in casa Real Madrid. Jude Bellingham scatena l’effetto domino in vista della sessione estiva Intreccio stellare a centrocampo e riba ...Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...