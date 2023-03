MJ5, l’orso che ha aggredito un turista in Trentino sarà abbattuto: la rabbia degli animalisti (Di lunedì 13 marzo 2023) . La Regione del Trentino-Alto Adige avrebbe stillato la condanna a morte dell’animale, nonostante si tratti di uno degli orsi più anziani della propria vallata e soprattutto in 18 anni di vita, lo stesso non abbia recato nessun problema agli uomini. Una situazione che, come riportato da Il Corriere della Sera, ha levato il muro di scudi delle associazioni ambientaliste, che vogliono salvare la vita dell’orso e soprattutto trovare altre soluzioni per tutelare la cittadinanza da future aggressioni. Questo anche forti di un fatto: “l’orso impaurito ha fatto l’orso”. La taglia per la cattura e l’abbattimento di MJ5 Potrebbe costare cara l’aggressione a un escursionista nelle valli del Trentino, all’orso MJ5. Probabilmente spaventato da un vicolo e la presenza del cane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) . La Regione del-Alto Adige avrebbe stillato la condanna a morte dell’animale, nonostante si tratti di unoorsi più anziani della propria vallata e soprattutto in 18 anni di vita, lo stesso non abbia recato nessun problema agli uomini. Una situazione che, come riportato da Il Corriere della Sera, ha levato il muro di scudi delle associazioni ambientaliste, che vogliono salvare la vita dele soprattutto trovare altre soluzioni per tutelare la cittadinanza da future aggressioni. Questo anche forti di un fatto: “impaurito ha fatto”. La taglia per la cattura e l’abbattimento di MJ5 Potrebbe costare cara l’aggressione a un escursionista nelle valli del, alMJ5. Probabilmente spaventato da un vicolo e la presenza del cane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Condannato a morte, storia di Mj5, l’orso che non voleva abbandonare la compagna. Il veterinario: “L’abbattimento è… - VittorioSgarbi : Trentino/ Il destino dell’orso “MJ5”. Lasciatelo in pace. Abbatterlo è un esempio negativo per la fantasia dei bamb… - Corriere : MJ5, l’orso che il Trentino ha deciso di abbattere: «Vive qui da 18 anni senza dare problemi» - CorriereCitta : MJ5, l’orso che ha aggredito un turista in Trentino sarà abbattuto: la rabbia degli animalisti - Celenoarpia : 'Dio delle foglie Dio della valle Io ti ringrazio per questo sonno Fa che il destino non si crudele Per un tuo figl… -

Abbattimento di Mj5, a Trento arriva la prima manifestazione animalista: "Giù le mani dagli orsi" TRENTO. "L'orso Mj5 va abbattuto": questa la posizione della maggioranza che in Trentino sostiene il presidente Maurizio Fugatti. Dalla Lega a Fratelli d'Italia i plantigradi sono visti come un problema e la ... Trentino, l'orso che ha aggredito un uomo verrà abbattuto. Ma la fauna non è proprietà privata Identificato l'orso come MJ5 , animale di diciotto anni nato e cresciuto qui in Trentino il quale, finora, non aveva mai aggredito l'uomo. Mi chiedo cosa possa essere successo nell' incontro con l'... Cattura di Mj5: Leal La condanna a morte nonostante che in passato l'orso non abbia mai messo in atto aggressioni. Cattura di Mj5: Leal, cosa sappiamo Il consigliere Claudio Cia (FdI) durante un suo intervento in aula consigliare ha ribadito che gli orsi, da risorsa ... TRENTO. "va abbattuto": questa la posizione della maggioranza che in Trentino sostiene il presidente Maurizio Fugatti. Dalla Lega a Fratelli d'Italia i plantigradi sono visti come un problema e la ...Identificatocome, animale di diciotto anni nato e cresciuto qui in Trentino il quale, finora, non aveva mai aggredito'uomo. Mi chiedo cosa possa essere successo nell' incontro con'...La condanna a morte nonostante che in passatonon abbia mai messo in atto aggressioni. Cattura di: Leal, cosa sappiamo Il consigliere Claudio Cia (FdI) durante un suo intervento in aula consigliare ha ribadito che gli orsi, da risorsa ... MJ5, l’orso che il Trentino ha deciso di abbattere: «Vive qui da 18 anni senza dare problemi» Corriere della Sera