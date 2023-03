(Di lunedì 13 marzo 2023) AdalMotors metterà in vendita esclusivamente vetture spinte da motori elettrici: decisione che fa seguito a quella, già comunicata in precedenza, di portare al 50% l’elettrificazione sui propri modelli entro la fine di questo decennio. Un obiettivo, quello della neutralità dal carbonio, che la casa giapponese intende raggiungere grazie ad un programma di investimenti che per i prossimi sette anni ammonteranno a 1.400 miliardi di yen, l’equivalente di 9,4 miliardi di euro. Un cambio di paradigma totale, se si pensa che ad oggi la voce veicoli elettrici pesaper il 10% sul totale delle vendite del marchio giapponese. Il quale, come primo step, prevede di mettere in commercio 9 modelli 100% elettrici (su un totale di 16 nuovi previsti) nei prossimi cinque anni. Soprattutto nel sud est ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattiamotore : Mitsubishi, la svolta green. Venderà solo auto elettriche a partire dal 2035 -

interamente green per la casa automobilisticaMotors . A partire dal prossimo 2035, infatti, l'azienda giapponese produrrà solo automobili con motore elettrico , chiudendo ...... risarcirà le vittime che nel 2018 hanno vinto cause legali controHeavy Industries e ... si legge ancora nella nota che, vista dalla parte Usa, rappresenta unaper compattare due ...... risarcirà 15 vittime che nel 2018 hanno vinto cause legali controHeavy Industries e ... Vistoa dalla parte Usa, il risultato rappresenta unaper compattare due alleati in una delle ...

Mitsubishi, la svolta green. Venderà solo auto elettriche a partire dal 2035 Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Svolta interamente green per la casa automobilistica Mitsubishi Motors. A partire dal prossimo 2035, infatti, l'azienda giapponese produrrà solo automobili con motore elettrico, chiudendo definitivame ...