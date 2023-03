“Mio figlio di 20 mesi parla davvero poco | è normale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 13 marzo 2023) Buonasera dottoressa, sono la mamma di un bimbo di 19che tra qualche settimana farà 20. Purtroppo dice poche parole come mamma, papà, zii, Ai o “aglie” (sta per Alexa), Barbapapà, gnam gnam, pappa, giù, su, nanna e nonna (non sempre), wow! Bu, ta (per dire uh uh e ta) ciao, dao (sta per dai), mah!, boom!. Poi fa i versi di alcuni animali, ma non dice molto altro. È un bambino molto sveglio e capisce tutto, indica tutte le parti del corpo perché le conosce, gioca con tutto, imita quello che facciamo noi in casa tipo le faccende domestiche ecc. Se vuole qualcosa si fa capire e indica tutto. Ma io sono preoccupata perché. Cerco di leggergli libri, di cantare canzoncine, gli parlo di continuo… insomma provo a stimolarlo in ogni modo ma niente, non riesco a insegnargli altre parole. In cosa sbaglio? ...