Milano sospende la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali: la decisione dopo la circolare del governo (Di lunedì 13 marzo 2023) Stop alla registrazione dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali . Il Comune di Milano blocca le registrazioni dei bambini, tranne che per quelli nati all'estero da due madri. L'... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Stop alladeinati in Italia da. Il Comune diblocca le registrazioni dei bambini, tranne che per quelli nati all'estero da due madri. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Milano sospende la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali - AntigoneCris : RT @muenzenberg: Come la #Juventus di Londra, quando l’azione affonda, si sospende la #partita. Sfortunatamente per #Milano, e per i #quisl… - muenzenberg : Come la #Juventus di Londra, quando l’azione affonda, si sospende la #partita. Sfortunatamente per #Milano, e per i… -