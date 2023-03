Milano-Sanremo 2023: programma, orari, tv, streaming, dove vederla (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ciclismo internazionale fa sul serio. Siamo entrati nella settimana della Classicissima, la Milano-Sanremo 2023; la prima Classica Monumento di questa stagione sarà lunga 294 chilometri con partenza da Abbiategrasso e non da Milano, attraversando Lombardia, Piemonte e Liguria. Al solito, il Passo del Turchino sarà la prima salita in cui si cercherà di cambiare ritmo alla corsa– Dopo Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, sarà il finale con Cipressa e Poggio, quest’ultimo situato a 5500 metri dal traguardo, che potranno decidere la gara. L’edizione 2023 della Classicissima Milano-Sanremo sarà trasmessa in diretta televisiva integralmente su Eurosport2 (canale 211 di Sky, dalle 9:45); al momento la Rai prevede la diretta della corsa dalle 14.00 su Rai 2, mentrese ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ciclismo internazionale fa sul serio. Siamo entrati nella settimana della Classicissima, la; la prima Classica Monumento di questa stagione sarà lunga 294 chilometri con partenza da Abbiategrasso e non da, attraversando Lombardia, Piemonte e Liguria. Al solito, il Passo del Turchino sarà la prima salita in cui si cercherà di cambiare ritmo alla corsa– Dopo Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, sarà il finale con Cipressa e Poggio, quest’ultimo situato a 5500 metri dal traguardo, che potranno decidere la gara. L’edizionedella Classicissimasarà trasmessa in diretta televisiva integralmente su Eurosport2 (canale 211 di Sky, dalle 9:45); al momento la Rai prevede la diretta della corsa dalle 14.00 su Rai 2, mentrese ...

