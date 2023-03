Milano | la sottosegretaria di FdI Frassinetti commemora Sergio Ramelli | “Ucciso da chi si diceva antifascista” Tensione coi contestatori

(Di lunedì 13 marzo 2023) “è statoda chi si“, quindi “ci sono tante sfaccettature. A quell’epoca l’antifascismo militante era rovente, penso che adesso sia cambiato tutto e che sia importante parlare di libertà, partecipazione e democrazia. Chi è per questi valori qui non penso possa definirsi fascista”. A dirlo è stata Paolaall’Istruzione di Fratelli d’Italia, durante la cerimonia dizione del 19enne del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano)nel 1975 ada un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare. Davanti all’Istituto tecnico Molinari, dovestudiava e dove si è tenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista al… - TWDDarylRick : LA BARBARIE DEI SINISTRELLI: A MILANO CONTESTANO LA SOTTOSEGRETARIA DI FRATELLI D’ITALIA FRASSINET - frazuff2 : RT @TgLa7: 48 anni fa Sergio Ramelli, che frequentava questo Itis e militava nel Fronte della gioventù, venne aggredito da studenti della s… - repubblica : RT @eziomauro: Ricordo di Sergio Ramelli, la sottosegretaria FdI Frassinetti contestata. Il ministro Valditara: 'Violenze inaccettabili, i… - eziomauro : Ricordo di Sergio Ramelli, la sottosegretaria FdI Frassinetti contestata. Il ministro Valditara: 'Violenze inaccett… -

Così laall'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, intervenendo alla ... La commemorazione si è teunta all'Itis Molinari di, di cui Ramelli è stato studente. "Chi è per questi ......collettivi 'antifascista, antirazzista, meticcia e solidale' avesse annunciato un presidio per impedirle di depositare una corona di fiori a Sergio Ramelli , questa mattina la...Ricordo di Sergio Ramelli all'Itis Molinari di, polemica per la presenza dellaFdI Frassinetti di Zita Dazzi 10 Marzo 2023

Ramelli, la sottosegretaria di FdI Frassinetti contestata a Milano | LA ... LA NOTIZIA

Gli studenti hanno fatto sapere di voler rimanere “neutrali” davanti alle polemiche Proteste Ramelli: solidarietà a Frassinetti ”Vicinanza e solidarietà al preside dell’Its Molinari di Milano e al ..."Penso che adesso sia cambiato tutto e che sia importante parlare di libertà, partecipazione e democrazia". "Sergio Ramelli è stato ucciso da chi si diceva antifascista", dell'antifascismo "ci sono ta ...