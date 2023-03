Milano il posto migliore dove lavorare secondo le donne (Di lunedì 13 marzo 2023) Due aziende milanesi sono state premiate quest’anno come i migliori luoghi di lavoro secondo le donne italiane. Si tratta di Biogen Italia Srl, azienda farmaceutica leader nel campo delle biotecnologie e Reverse SpA, che offre alle aziende servizi di headhunting e consulenza HR. È ciò che emerge dalla classifica Best Workplaces for Women 2023, stilata per il sesto anno consecutivo, da Great Place to Work Italia, realtà specializzata nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding. Equità, rispetto e orgoglio, credibilità e coesione: sono i fattori chiave che rendono un’azienda il luogo ideale per ogni collaboratrice. A determinare il punteggio e il relativo posto in classifica delle 20 migliori aziende italiane per cui le donne sono più felici di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 13 marzo 2023) Due aziende milanesi sono state premiate quest’anno come i migliori luoghi di lavoroleitaliane. Si tratta di Biogen Italia Srl, azienda farmaceutica leader nel campo delle biotecnologie e Reverse SpA, che offre alle aziende servizi di headhunting e consulenza HR. È ciò che emerge dalla classifica Best Workplaces for Women 2023, stilata per il sesto anno consecutivo, da Great Place to Work Italia, realtà specializzata nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding. Equità, rispetto e orgoglio, credibilità e coesione: sono i fattori chiave che rendono un’azienda il luogo ideale per ogni collaboratrice. A determinare il punteggio e il relativoin classifica delle 20 migliori aziende italiane per cui lesono più felici di ...

