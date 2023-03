Milano, bufera social sulla consigliera Pd che ha denunciato la gogna contro i borseggiatori su Instagram: “Perbenista del c…” (Di lunedì 13 marzo 2023) bufera su Monica Romano, consigliera comunale del Pd a Milano, per un post su Facebook in cui denuncia la gogna social contro i borseggiatori della metropolitana. La politica dem (prima eletta transgender a palazzo Marino) ha attaccato – senza nominarlo – “MilanoBellaDaDio“, un account Instagram vicino al centrodestra che pubblica costantemente video e foto sul degrado in città. Alcuni di questi mostrano borseggiatori in azione sui mezzi pubblici e nei ristoranti, segnalandone le modalità di azione. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)su Monica Romano,comunale del Pd a, per un post su Facebook in cui denuncia ladella metropolitana. La politica dem (prima eletta transgender a palazzo Marino) ha attaccato – senza nominarlo – “BellaDaDio“, un accountvicino al centrodestra che pubblica costantemente video e foto sul degrado in città. Alcuni di questi mostranoin azione sui mezzi pubblici e nei ristoranti, segnalandone le modalità di azione. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm die di diffondere i video su paginecon centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto ...

