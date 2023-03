Milanese: "Il Napoli può giocarsi tanto pure in Champions, Kim ha avuto un grande impatto in Serie A" (Di lunedì 13 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore del Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: Inter a quota otto sconfitte, cosa sta succedendo ai nerazzurri? “Ci sono alti e bassi in credibili. Si passa dall’esaltazione della vittoria contro gli azzurri alle delusioni contro Empoli e Spezia. Quando gioca da Inter dà la sensazione di poter essere squadra da secondo posto. Per la qualità dei giocatori i blackout sono davvero inconcepibili. Le sconfitte, effettivamente, cominciano ad essere troppe”. Sul rendimento di Lautaro incide il Mondiale? “A volte, una vittoria del mondiale può portare leggero appagamento. Inconsciamente si è consapevoli di non poter raggiungere vette tanto alte. Ci sono giocatori a cui la competizione garantisce ancora maggiore carica, ad altri invece causa un calo ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro, ex calciatore del, di seguito le sue dichiarazioni: Inter a quota otto sconfitte, cosa sta succedendo ai nerazzurri? “Ci sono alti e bassi in credibili. Si passa dall’esaltazione della vittoria contro gli azzurri alle delusioni contro Empoli e Spezia. Quando gioca da Inter dà la sensazione di poter essere squadra da secondo posto. Per la qualità dei giocatori i blackout sono davvero inconcepibili. Le sconfitte, effettivamente, cominciano ad essere troppe”. Sul rendimento di Lautaro incide il Mondiale? “A volte, una vittoria del mondiale può portare leggero appagamento. Inconsciamente si è consapevoli di non poter raggiungere vettealte. Ci sono giocatori a cui la competizione garantisce ancora maggiore carica, ad altri invece causa un calo ...

