Milan, solo un diffidato in campo dal 1' contro la Salernitana (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Milan si prepara a scendere in campo nel posticipo contro la Salernitana. Per i rossoneri, sono quattro i diffidati ma solo uno è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilsi prepara a scendere innel posticipola. Per i rossoneri, sono quattro i diffidati mauno è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - TuttoMercatoWeb : Cardinale: 'Non sapevo che solo il Real avesse vinto più Champions quando presi il Milan' - AntoVitiello : Il #Milan ??? tra le migliori otto d'Europa. Quattro-cinque anni fa era solo un pensiero ottimistico, oggi è realtà.… - DamianoMi : RT @Alessan40427338: Ultimi 2 turni di campionato: Lazio 4 punti Inter, Roma e Napoli 3 punti Atalanta 1 punto Milan 0 punti con una parti… - DoomXIII : @Richimolten @MilanNewsit Sul centrocampo concordo, baka comunque è in prestito…Diaz invece sta dimostrando di esse… -