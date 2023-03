Milan senza fermate | ' Ibra? E' ancora presto'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Zlatanhimovic, 41 anni, potrebbe ritrovarela maglia da titolare, ma per l'allenatore Stefano Pioli questo non accadrà oggi contro la Salernitana

Zlatan Ibrahimovic, 41 anni, potrebbe ritrovare presto la maglia da titolare, ma per l'allenatore Stefano Pioli questo non accadrà oggi contro la Salernitana...di intervenire sulle fasce difensive e farloandare ad intaccare più di tanto il budget a disposizione per l'intero mercato. Dest - Calciomercato.itEcco allora che Dest, qualora il...... Pioli conferma l'undici di Londra, Sousa conferma Piatek A dimostrazione di quanto iltenga a questa partita ci sono le scelte di Stefano Pioli , incline a confermare l'undici di Londra,...

Pioli manda in campo i migliori contro la Salernitana: "Ora la nostra priorità è il campionato. Zlatan non è pronto per giocare titolare" ...Anche perché il Milan, grazie ai risultati di Inter ... Chi vede Ibra tutti i giorni a Milanello parla di un ragazzo che dimostra una fame senza eguali. Lo svedese ha superato i 41 anni, ma per lui il ...