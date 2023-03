Milan-Salernitana oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Sarà Milan-Salernitana a chiudere la 26ma giornata di Serie A. oggi, lunedì 13 marzo, rossoneri e granata si affronteranno allo stadio Meazza di Milano alle 20.45. Una gara che si potrà vedere sia su DAZN che su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella streaming. La squadra di Stefano Pioli vuole riprendere la propria marcia in campionato, a caccia di un posto nelle prime 4: con una vittoria aggancerebbe l’Inter e scavalcherebbe la Lazio. In settimana il passaggio del turno in Champions League può aver ridato fiducia al Milan dopo il ko dell’ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina. Reduce da due risultati utili consecutivi (vittoria contro il Monza e pareggio con la Sampdoria), la Salernitana cerca un colpaccio a tre ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Saràa chiudere la 26ma giornata diA., lunedì 13 marzo, rossoneri e granata si affronteranno allo stadio Meazza dio alle 20.45. Una gara che si potrà vedere sia su DAZN che su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella. La squadra di Stefano Pioli vuole riprendere la propria marcia in campionato, a caccia di un posto nelle prime 4: con una vittoria aggancerebbe l’Inter e scavalcherebbe la Lazio. In settimana il passaggio del turno in Champions League può aver ridato fiducia aldopo il ko dell’ultimo turno diA contro la Fiorentina. Reduce da due risultati utili consecutivi (vittoria contro il Monza e pareggio con la Sampdoria), lacerca un colpaccio a tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - astralkorper : RT @FeliceRaimondo: 72.000 anche vs Salernitana: nemmeno il Milan di Sacchi aveva queste medie in serie A. Bisogna tornare al Milan di Cape… - bahispalas : ???? Serie A ?? #Milan - #Salernitana ?22:45 ?? 13 Mart Pazartesi ?? Giusepep Meazza ??(1) 1.30 (X) 6.00 (2) 11.0 .————… - infoitsport : Milan-Salernitana, Bronn in dubbio per la partita - zazoomblog : Milan-Salernitana le possibili scelte di Sousa: Piatek titolare? - #Milan-Salernitana #possibili #scelte… -