Milan-Salernitana, non succedeva da 30 anni: dato a sorpresa (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Milan sta giocando in questi minuti contro la Salernitana, ma bisogna registrare già un dato molto importante. Dopo la grande impresa in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, il Milan di Stefano Pioli è impegnato adesso nella gara di campionato contro la Salernitana di Paulo Sousa. I rossoneri, considerando anche il ko Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilsta giocando in questi minuti contro la, ma bisogna registrare già unmolto importante. Dopo la grande impresa in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, ildi Stefano Pioli è impegnato adesso nella gara di campionato contro ladi Paulo Sousa. I rossoneri, considerando anche il ko Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan senza italiani in campo dal 1', è la prima volta nella storia della Serie A - DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - Carola42113315 : @Peppe3112_ Spero di vincerla questa partita perché una squadra come il Milan non può pareggiare con la salernitana !!! - cmdotcom : #MilanSalernitana, MOVIOLA LIVE: giallo a Giroud, salta l'Udinese - SaffronHorizon : RT @ComunqueMilan: 60° - Pareggio della #Salernitana su saporitissima dormita del #Milan: due giocatori soli in area contro uno dei nostri,… -