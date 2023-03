Milan-Salernitana, le probabili formazioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Alle 20.45 in campo a San Siro la sfida tra Milan e Salernitana che chiuderà la 26^ giornata della Serie A Alle 20.45 in campo a San Siro la sfida tra Milan e Salernitana che chiuderà la 26^ giornata della Serie A. Ecco le probabili formazioni: Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli Salernitana: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Cnrigoj, Bradaric, Dia, Candreva, Piatek. All. Sousa L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Alle 20.45 in campo a San Siro la sfida trache chiuderà la 26^ giornata della Serie A Alle 20.45 in campo a San Siro la sfida trache chiuderà la 26^ giornata della Serie A. Ecco le: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Cnrigoj, Bradaric, Dia, Candreva, Piatek. All. Sousa L'articolo proviene da Calcio News 24.

