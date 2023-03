Milan-Salernitana 1-0: la sbloca il solito Giroud di testa (Di lunedì 13 marzo 2023) Milan-Salernitana, si muove il punteggio. A sbloccare la partita un colpo di testa di Olivier Giroud su calcio d'angolo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 marzo 2023), si muove il punteggio. A sbloccare la partita un colpo didi Oliviersu calcio d'angolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan senza italiani in campo dal 1', è la prima volta nella storia della Serie A - DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - sportli26181512 : Milan-Salernitana, MOVIOLA LIVE: Theo chiede un rigore. Giallo a Giroud, salta l'Udinese: Milan-Salernitana (calcio… - serieAnews_com : Il #Milan di #Pioli è sceso in campo contro la #Salernitana senza giocatori italiani: non accadeva da 30 anni… - tuttosport : #Milan-#Salernitana 1-1 61' Troppo solo in area Dia. Pareggiano i campani con assist di Bradaric. -