Milan, Saelemaekers: «Felice per la Champions, ma sarà dura»

Le parole di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, nel pre partita della gara di Serie A contro la Salernitana

Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan TV nel pre partita del posticipo di Serie A.

PAROLE – La qualificazione in Champions è stata positiva per la squadra. Per noi era importante continuare ciò che stavamo facendo. Siamo passati, ma ora dobbiamo essere concentrati su questa partita. Contro la Salernitana non è mai facile, è una squadra forte. Dobbiamo rimanere attenti e fare ciò su cui abbiamo lavorato in settimana. Mi sento bene, se potrò aiutare la squadra con un gol ne sarò Felice.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

