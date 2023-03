Milan agguantato dalla Salernitana, a Giroud risponde Dia (Di lunedì 13 marzo 2023) Milan-Salernitana 1-1 MARCATORI : 46'pt Giroud, 16'st Dia Milan (3-4-2-1) : Maignan 6.5; Kalulu 5.5, Thiaw 5.5, Tomori 5; Saelemaekers 5 (32'st Florenzi sv), Bennacer 6 (40'st Tonali sv), Krunic 6, Hernandez... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023)1-1 MARCATORI : 46'pt, 16'st Dia(3-4-2-1) : Maignan 6.5; Kalulu 5.5, Thiaw 5.5, Tomori 5; Saelemaekers 5 (32'st Florenzi sv), Bennacer 6 (40'st Tonali sv), Krunic 6, Hernandez...

