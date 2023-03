Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #Adani: '#Retegui ha forza fisica e coraggio, ma va sgrezzato' #SempreMilan - MilanSpazio : Adani avverte tutti sull’obiettivo del Milan: “È da sgrezzare” - PianetaMilan : #Adani: '#Inter, ci sono due difetti. Ecco la differenza con il #Milan' #SempreMilan - Milannews24_com : #Adani su un obiettivo di mercato del #Milan ??? Ecco di chi si tratta ???? - RadioRossonera : 'L'allenatore non può non sentirsi responsabile. L'#Inter non la vedi mai diversa rispetto a due anni fa, a differe… -

Commenta per primo L'ex difensore nerazzurro Daniele, intervenuto a 90° Minuto su Rai Due , ha commentato così il rendimento altalenante dell'... a differenza per esempio deldi Pioli. ...Commenta per primo Daniele, intervenuto a 90° Minuto , ha commentato il rendimento dell' Inter tra casa e trasferta: '... a differenza per esempio deldi Pioli. Inzaghi fa fatica a variare ...... mentre c'è chi come Leleha scomodato George Best. La rete siglata da Kvara, però, ... quella di Paolo Di Canio in un celebre Napoli -del 1994 terminato 1 - 0. L'esecuzione finale e lo ...

Adani: "Il Tottenham doveva fare il Milan e invece... Do un dato clamoroso" Milan News

Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto a 90° Minuto soffermandosi anche su Mateo Retegui: "Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l'area ...Adani: «L’Inter gioca sempre allo stesso modo a differenza del Milan di Pioli». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista Lele Adani ha parlato ai microfoni di 90° Minuto su Rai Due dei problemi del ...