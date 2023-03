Migranti, Wagner dietro le partenze? La mappa dei mercenari in Africa (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Libia, Sudan, Mozambico, Repubblica centrAfricana, Repubblica democratica del Congo, Mali: sono tutti i Paesi dove si è fatta più forte ed estesa la presenza dei mercenari del gruppo Wagner, che il Cremlino usa “per eliminare l’influenza occidentale dal continente Africano”. E “per raggiungere i suoi obiettivi senza fare grandi investimenti, continuando a negare la sua presenza”, spiega all’Adnkronos Brian Jenkins, esperto del think tank americano Rand Corporation. Nella Repubblica centrAfricana, ricca di depositi di oro e diamanti, si contano poco meno di duemila mercenari russi, schierati con il governo nella guerra civile in corso. In Libia si parla di 1-2mila miliziani, schierati a sostegno dell’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar. Il loro numero che si è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Libia, Sudan, Mozambico, Repubblica centrna, Repubblica democratica del Congo, Mali: sono tutti i Paesi dove si è fatta più forte ed estesa la presenza deidel gruppo, che il Cremlino usa “per eliminare l’influenza occidentale dal continenteno”. E “per raggiungere i suoi obiettivi senza fare grandi investimenti, continuando a negare la sua presenza”, spiega all’Adnkronos Brian Jenkins, esperto del think tank americano Rand Corporation. Nella Repubblica centrna, ricca di depositi di oro e diamanti, si contano poco meno di duemilarussi, schierati con il governo nella guerra civile in corso. In Libia si parla di 1-2mila miliziani, schierati a sostegno dell’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar. Il loro numero che si è ...

