Migranti, Viminale: da inizio 2023 oltre 20 mila arrivi (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono 20.017 i Migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno. E' il dato aggiornato ad oggi del ministero dell'Interno. Più del triplo rispetto allo stesso peridio dello scorso anno quando gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono 20.017 iarrivati in Italia dall'dell'anno. E' il dato aggiornato ad oggi del ministero dell'Interno. Più del triplo rispetto allo stesso peridio dello scorso anno quando gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #propagandalive 'Un Ministro dell'Interno che non ha mai messo piede in Afghanistan, in Iraq, in Siria e che al mas… - sandrogozi : #Viminale e #Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia c… - GiancarloDeRisi : GiorgiaMeloni ha riunito i vertici dei Servizi, il ministro degli Interni Piantedosi e quello della Difesa, Crosett… - Virus1979C : stando ai dati del #Viminale, sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli regist… - Radio1Rai : ??#Migranti Nel 2023 oltre 20mila persone sbarcate in Italia, più del triplo dello scorso anno nello stesso periodo.… -