Migranti | vertice a Palazzo Chigi | Meloni incontra Piantedosi | Crosetto e i vertici dell’Intelligence

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – A quanto si apprende, la premier Giorgiaha riunito questa mattina ai ministri dell’Interno e della Difesa, Matteoe Guido, e i. Sul tavolo il dossier. Nel frattempo sono attesi a Pozzallo i 17 superstiti dell’ennesimo naufragio avvenuto ieri in zona Sar libica e in cui 30 persone risultano disperse (leggi qui). Alla Guardia Costiera Libica “arriveranno altre imbarcazioni” per controllare meglio le acque davanti alle loro coste, ha detto oggi la portavoce della Commissione Europea Ana Pisonero, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito al naufragio. “Quando ci sono persone in pericolo” in mare, “è obbligatorio intervenire”, ha aggiunto la ...