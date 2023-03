Migranti | vertice a Palazzo Chigi Crosetto | “Dietro l’impennata degli sbarchi c’è la Russia”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’emergenza immigrazione è stata al centro deldi questa mattina afra il premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guidoe i vertici dei Servizi segreti. Alla riunione hanno partecipato in collegamento da remoto anche il ministroEsteri, Antonio Tajani, e quello delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Entrambi video-collegati perché impegnati in due missioni all’estero. Lo si apprende da fonti di governo.tra Meloni, Piantedosi eDopo il nuovo naufragio al largo della Libia, il governo starebbe valutando alcune modifiche al decreto-Cutro. Dettato dall’emergenza della tragedia in mare davanti alle coste calabresi del 25 febbraio. In particolare ...