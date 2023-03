Migranti: Ue, fare tutto il possibile per evitare tragedie (Di lunedì 13 marzo 2023) "L'idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tutti fare tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente" Ursula von der ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) "L'idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tuttiilperche ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente" Ursula von der ...

Migranti: Ue, fare tutto il possibile per evitare tragedie

"L'idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che dobbiamo tutti fare tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo è sempre nei pensieri della presidente" Ursula von der Leyen. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Dana Spinant rispondendo ...

Romeo: 'bomba migratoria' dalla Russia, ora coinvolgere la NATO ... riducendo così il numero dei morti, ma è evidente che da soli non ce la possiamo fare. Stiamo ... Con l'ultimo decreto migranti, ricorda infine Romeo, 'siamo stati netti nel contrastare l'abuso della '...

Immigrazione: 30 dispersi a largo delle coste libiche Due dei migranti recuperati a bordo dalla motonave Froland diretta verso l'Italia, hanno avuto bisogno di assistenza medica e, pertanto, il mercantile ha dovuto fare tappa verso Malta per lo sbarco ...

Migranti, io infiltrata tra i trafficanti: "Abbiamo poliziotti amici" Mi sono spacciata per Samira e ho organizzato un viaggio per mio fratello dalla Turchia: "Via mare costa 9.500 euro". Le tariffe, i porti e le ...